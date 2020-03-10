Бобоня постится. Кот на Урале перешел на монастырскую диету

Необычный кот по имени Бобоня появился на Южном Урале. Он живет в монастырском подворье Свято-Казанского женского монастыря в городе Троицк, передает ГТРК "Южный Урал". В самый разгар масленицы Бобоня выбрал постное меню. Обитателю общины пришелся по вкусу картофель, приготовленный для коров.

Кот обожает грызть овощи. Подолгу сидит в ящике в поисках самых вкусных клубней. По всей видимости, чем они находятся глубже, тем для него слаще. Сытно пообедав питомец начинает играть. Бобоня гоняет картофель по коровнику так, что сестры периодически запинаются о неожиданные препятствия.

Также кот дружит с бычком Иорданом. Они очень привязаны друг к другу и любят весело проводить время. Иордан может спокойно подставить Бобоне морду для приветствия. На территории подворья животные играют каждый день.