Затолкали и били чем-то тяжелым. Жители Башкирии требуют наказать живодеров

8 марта возле старой свалки города Учалы обнаружили мешки с трупами полуторамесячных щенков и их матери. Страшные кадры были опубликованы на личной странице местной жительницы Елены в одной из соцсетей.

"Их убили прямо в мешках. Это можно понять по дырам. Щенков затолкали во внутрь и били чем-то тяжелым. Не представляю, что должно происходить в головах этих людей. Но ведь они живут среди нас, ходят на работу. Может даже имеют детей. Какая жестокость! Все это происходит от безнаказанности", — комментирует девушка.

Горожане были шокированы чудовищной находкой. Местные жители настаивают на ужесточении наказания за жесткое обращение с животными, сообщает ГТРК "Башкортостан".