"Не боись, прорвемся": Симоньян уверена, что у экономики есть запас прочности

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на странице в Twitter поделилась мнением экспертов по поводу обвала на мировых рынках.

По ее словам, три "очень влиятельных и известных в стране управленца" прислали ей текст о том, как бороться с коронавирусом. Из чего Симоньян делает вывод, что никто из них в панике не находится.

Эксперты рассказали ей, что у российской экономики большой запас прочности, "все идет по плану" и "дешевая нефть будет недолго".

"По сравнению с 2008-м нынешний кризис — ни о чем", — написала Симоньян.

Имена своих собеседников она не стала называть. "Надеюсь, дело не в том, что они просто не захотели портить мне 8 марта", — добавила добавил главред.

Накануне ситуацию в экономике прокомментировал телеведущий Дмитрий Киселев. Он заявил, что не нужно поддаваться панике и менять валюту. По его словам, нынешний курс является спекулятивным.



Из-за решения, принятого 6 марта в Вене, котировки нефти рухнули более, чем на 30 процентов, напоминает "Россия 24". Вслед ушли в минус азиатские и европейские индексы. Доллар и евро не остались в стороне.

После снижения нефтяных котировок рубль на международном валютном рынке упал по отношению к доллару и евро. Таких значений порядка 72 и 82 рублей соответственно не было с начала 2016 года. Центробанк уже заявил о приостановке закупки валюты на 30 дней.

Накануне министр финансов Антон Силуанов гарантировал, что у государства достаточно ресурсов для выполнения всех социальных обязательств перед гражданами. Кроме того, он заверил, что в условиях устойчиво низких цен на нефть правительство способно поддерживать макроэкономическую и финансовую стабильность.

Московская биржа сообщила, что готовится к повышенной волатильности на торгах во вторник. Для этого дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров. Если будет резкое колебание котировок, то предусмотрены и дискретные аукционы.