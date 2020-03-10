Вспомнили кризис-2014: на Мосбирже возобновилась продажа валюты крупнейшими экспортерами

Практика продажи на Мосбирже валютной выручки крупнейшими экспортерами России возвращается. Это поможет поддержать курс рубля. Такие меры были предприняты в кризис 2014 года.

"Газпром" первым объявил о начале продаже валюты на внутреннем рынке. Такие продажи будут проходить регулярно, уточнил зампред правления газового холдинга Фамил Садыгов агентству Bloomberg.

Основные рублевые траты "Газпрома" приходятся на второй-четвертый кварталы. Сейчас "Газпром" продает валюту, полученную после размещения евробондов в феврале. К этому добавляется и продажа экспортной выручки "Газпрома".

В последние дни нефть подешевела на мировых биржах более чем на треть, это привело к падению котировок на всех торговых площадках в мире, и ослаблению курса рубля на международном рынке в понедельник.