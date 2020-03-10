Рубль упал к доллару и евро при открытии торгов на Мосбирже

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с резкого роста. Рубль упал по отношению к бивалютной корзине после обвала цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 72,11-72,99 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 72,8025 руб., подскочив на 4,23 руб. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии. При этом курс доллара достиг максимума с марта 2016 года.

Тем временем курс евро составил 82,5 руб. — это на 4,99 руб. выше отметки предыдущего закрытия. Курс единой европейской валюты оказался на максимуме с конца февраля 2016 года.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 4,57 руб. до 77,17 руб.

Цены на нефть повышаются во вторник после максимального однодневного падения почти за 30 лет, вызванного распадом альянса ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 6,5% и составила $36,6 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 6,5% до $33,14 за баррель.

По итогам предыдущей торговой сессии цена Brent упала на 24% до минимального уровня с февраля 2016 года. Контракты на WTI к закрытию рынка в понедельник подешевели на 25%.