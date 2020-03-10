ООН оценила потери для стран в 2020 году: триллионы долларов и рецессия

Экономисты ООН ухудшили оценку ущерба для глобальной экономики из-за быстроты распространения коронавируса. Мир ожидает рецессия - отсутствие роста валового национального продукта и возможное его снижение.

По оптимистичной оценке, ущерб для мировой экономики оценивается в $1 триллион, а по последней оценке экономистов ООН – доход стран сократится на $2 триллиона, а в развивающихся странах (исключая Китай) – на $220 миллиардов.

Шок коронавируса COVID-19 вызовет рецессию в некоторых странах и приведет к снижению глобального годового роста в этом году до уровня ниже 2,5%. Это начало рецессии для мировой экономики, заявили в подразделении ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

Около 5000 крупнейших транснациональных компаний, на которые приходится значительная доля мировых прямых иностранных инвестиций (ПИИ), заявили, что их дивиденды в 2020 году в среднем снизятся на 9%. Больше всего пострадают автомобильная промышленность и авиационная отрасль.

Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций в 2020-2021 годах вместо ранее ожидаемого роста снизятся на 5-15% из-за коронавируса.

При пессимистичном сценарии, помимо Китая, Японии, Кореи, сильнее остальных пострадают экономики стран-экспортеров сырья — нефти, металлов, руды. Эти страны, и государства с активными торговыми связями с сырьевыми странами и с Китаем, могут потерять более 1% роста.

По оценке ООН, замедление роста в 0,7-0,9% будет наблюдаться в Канаде, Мексике, в странах Центральной, Северной и Южной Америке. Эти страны связаны производственно-сбытовыми цепочками с Восточной и Южной Азией, Европейским Союзом.

"Центральные банки не в состоянии решить этот кризис в одиночку, и для адекватного реагирования на макроэкономическую политику потребуются агрессивные бюджетные расходы со значительными государственными инвестициями", — отмечается в исследовании экономистов ООН.

Господдержка и инвестиции потребуются в здравоохранении, и для социальной поддержки пострадавших работников и компаний. Если не будет международной координации этих программ, то ущерб для мировой экономики может вырасти.