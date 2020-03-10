Тяжелые огнеметы "Солнцепек" получили новые снаряды

Бойцы войск радиационной, химической и биологической защиты применили новейшие снаряды на учениях в Алтайском крае. Речь идет о неуправляемых боеприпасах для тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". Дальность их полета удалось увеличить с 6 до 9 километров, сообщает агентство ТАСС.

Также военные рассказали, что во время маневров применили новейшие приборы химической разведки ПХРДД-3, а также современные газоанализаторы и метеодатчики.

220-миллиметровая тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" предназначена для уничтожения укреплений противника. Установка способна выпустить все 24 снаряда за 12 секунд и накрыть огнем площадь свыше 40 тысяч квадратных метров.