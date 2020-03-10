Покупатель разбил молотком 11 телевизоров на глазах сотрудников гипермаркета

Недовольный покупатель разбил молотком более 10 дорогостоящих телевизоров в гипермаркете электроники. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.

По неподтвержденным данным, инцидент произошел в 08:25 утра 10 марта в одном из магазинов сети DNS в Красноярске. На кадрах видно, как мужчина заглядывает в ряд, где выставлены телевизоры диагональю более метра и начинает крушить их молотком. Менее чем за минуту он разбил 11 голубых экранов, после чего удалился.

Удалось ли задержать злоумышленника, остается неизвестным. Мотивом поступка, как утверждают продавцы, стало недовольство качеством проданного товара. Сумма ущерба пока не называется.