Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

Государственный ансамбль народного танца "Ингушетия" и Государственный академический Сибирский русский народный хор выступят в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 19 марта. Концерт пройдет в рамках абонемента "Музыкальный мир Россия".

Артисты танцевального ансамбля "Ингушетия" и Сибирского русского народного хора представят в Доме музыки масштабное музыкально-хореографическое шоу. Один из ведущих профессиональных хоровых коллективов страны – Сибирский русский народный хор – познакомит слушателей с традиционной народной культурой русскоязычного населения Сибири, а ансамбль народного танца "Ингушетия" продемонстрирует свой огненный темперамент и виртуозное мастерство.

Государственный ансамбль народного танца "Ингушетия" – прославленный танцевальный коллектив, лауреат и участник множества всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Главная задача ансамбля – это яркое воплощение образа горского народа и творческое осмысление всего лучшего, что было создано им на протяжении веков.

"Тому, кто поставил себе целью познать народ, живущий среди многих народов Кавказа, недостаточно прочитанных книг, дающих представление об истории, природе и быте. Только через искусство можно познать душу народа, его характер и темперамент. Хореография способна поведать о самом сокровенном и самобытном, что сотавляет сущность национального характера", – отмечают артисты коллектива.

За время своего существования Государственный ансамбль народного танца "Ингушетия" побывал с гастролями в Ираке, Израиле, Польше, Турции, Италии, Франции, Германии, Бельгии, Казахстане.

Государственный академический Сибирский русский народный хор –профессиональный коллектив, который заботится о сохранении и развитии исторического культурного наследия России. Вот уже несколько десятилетий он является «визитной карточкой» Новосибирской области и Сибири в целом.

"Следуя традициям, мы русскую песню не просто исполняем, а играем. Наши выступления – это всегда не только пение. Это целый спектакль, где важны и костюмы, и аранжировки, и хореографическое решение", – рассказывает руководитель коллектива Екатерина Ковалева.

Благодаря наличию в Сибирском народном хоре трех подразделений: хора, балета и оркестра — на сцене на глазах у зрителей создаются живые и неповторимые картины традиционного уклада жизни русского народа, понятные каждому зрителю от мала до велика.

Выступление Сибирского русского народного хора и ансамбля танца "Ингушетия" состоится 19 марта в 19:00 в ММДМ.