Технологию машинного зрения на ЕГЭ вводят в нескольких регионах

Технология машинного зрения во время проведения ЕГЭ вводится в ряде регионов с этого года. Она должна выявлять подозрительное поведение учеников на экзамене, в том числе списывание.

Представитель министерства образования республики Башкортостан Айгуль Байрамгулова рассказала, Федеральная служба контроля и надзора образования ежегодно дорабатывает процедуру проведения ЕГЭ и ОГЭ, чтобы экзамены были максимально объективными и прозрачными.

Так, в 2019 году использовалась такая программа, как искусственный интеллект. Более 4 миллионов работ были пропущены через эту программу, в 75 из них выявлены подозрения на то, что работы выполняли не сами ученики.

В этом году предлагается программа нейросетей, другими словами, программа распознавания лиц. Были случаи, когда на экзамен вместо одного человека приходил другой. Программа предлагает сканировать лицо ребенка заранее, а уже на экзамене система будет отслеживать его.

ГТРК "Башкортостан" отмечает, что в этом году в республике изменений в процессе сдачи ЕГЭ не планируется. Всего в регионе планируют написать экзамен более 19,5 тысяч человек.