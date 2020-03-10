Черные копатели превратили сквер на севере Москвы в опасную зону

На севере Москвы выясняют происхождение гигантских ям в одном из местных скверов. Парк внезапно превратился в полосу препятствий, гулять там опасно для жизни. Зеленую зону для прогулок ежедневно перекапывают неизвестные люди.

Со стороны обычный сквер. Но стоит с улицы сделать несколько шагов вглубь, как начинается нечто невероятное — вся земля перекопана. Жители жалуются, что поваленных деревьев и свежевырытых ям все больше. Ни о каких прогулках не может быть и речи. Ходить здесь стало опасно для жизни.

А ведь еще недавно жители улицы Базовской не могли нарадоваться. Для многих именно сквер в шаговой доступности стал решающим фактором при покупке квартиры.

"Думали, что это просто зеленая зона для прогулок, такой заброшенный сквер. Потом стали появляться глубокие ямы, глубиной в человеческий рост. Неизвестные люди копали и до сих пор копают металл, вытаскивают его к дороге, потом грузовиком увозят", — рассказывает Анастасия Роткова.

За несколько месяцев от зеленой зоны у дома не осталось и следа. На этом месте когда-то находились промышленные склады. Судя по всему, неизвестные копатели нашли здесь свою золотую жилу. Дикий промысел разрастается. Между еще сохранившихся деревьев задымились костры.

"Обжигают металл, какие-то провода выкопанные, шины", — говорит Анастасия Роткова.

Жители обратились в полицию, объясняя, что незаконные земляные работы представляют угрозу для их безопасности.

"Вы представляете, что будет, если сюда упадет ребенок или подросток? Во многих местах арматура стальная торчит", — объясняет Владимир Челищев.

Журналисты решили выяснить, кто занимается уничтожением сквера. Поиски были недолгими, между деревьями замелькали фигуры в униформе районного "Жилищника".

- Вы не могли не видеть, что кто-то отсюда металл увозит.

- Ну, я слышал, но не знаю кто копает.

На другом краю сквера еще одна бригада вовсю орудует ломами и лопатами. Но, завидев съемочную группу, люди бросают инструменты и разбегаются.

В ГБУ "Жилищник района Западное Дегунино" сообщили, что никаких работ в сквере сотрудники их организации не ведут. Получается, что люди в оранжевых жилетах занимаются добычей металла по собственной инициативе.

"Выясняем что это за люди, наши или не наши. Мы сейчас проводим проверку служебную", — сообщил Павел Щербина, заместитель директора по благоустройству ГБУ "Жилищник района Западное Дегунино".

Ждать окончания проверки местные жители не намерены, они решили написать заявление в прокуратуру. А вопрос о том, кто приведет сквер в порядок, остается открытым.