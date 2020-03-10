От тверского клуба требуют извинений за рекламу с обещанием обслужить даже "страшненьких"

Празднование Международного женского дня в тверском клубе-ресторане "Культура" закончилось скандалом. Здесь объявили женский день днем равноправия и пообещали относиться 8 Марта "даже к страшненьким девушкам, как к человеку".

Некоторые сочли такую рекламу клуба-ресторана в соцсетях сексистской, сообщает РИА Новости. В частности, председатель тверского регионального отделения "Союза женщин России" Алина Кашицына потребовала от ресторана извинений.

"Каждый человек индивидуален и красив по-своему, — отметила Алина Кашицына. — Такого рода высказывания, как, например, "страшненькая подруга", не являются допустимыми для публичного заведения".

Черный пиар в данном случае уместным назвала представительница "Союза женщин России". Она отметила некорректность рекламы в День 8 Марта и порекомендовала заведению принести извинения в виде отдельного поста или даже видео.

Международный женский день празднуется по инициативе ООН во всем мире с 1975 года. Изначально праздник возник под лозунгами равноправия. 28 февраля 1908 года более 15 тысяч женщин прошли по Нью-Йорку, требуя равной с мужчинами оплаты труда. В 2020 году Организация Объединенных Наций предложила тему для 8 Марта – "Я — поколение равенства: реализация прав женщин".