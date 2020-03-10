ФАС: "Арбидол" не поможет от коронавируса

Федеральная антимонопольная служба признала недостоверной рекламу "Арбидола" как средства для лечения коронавируса.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в самом ведомстве.

Отмечается, что такое решение комиссия ФАС приняла 10 марта 2020 года, придя к выводу, что реклама препарата в эфире ряда отечественных радиостанции нарушает закон о рекламе.

По мнению заместителя главы Федеральной антимонопольной службы Андрея Кашеварова, реклама "Арбидола" вышла за рамки инструкции по применению препарата, в которой отсутствовало указание на то, что лекарство помогает при лечении коронавируса.

В результате ФАС выписал предписание по факту нарушения рекламодателю АО "Отисифарм" и передал материалы в судебные органы для возбуждения дела об административном нарушении с назначением штрафа, который в подобном случае составляет от 200 до 500 тысяч рублей.