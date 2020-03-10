10 марта 202019:15

На Дону почтальон дала отпор избившим ее подросткам

В городе Семикаракорске Ростовской области подростки напали в подъезде и избили почтальона. Сейчас подозреваемые находятся под стражей, на них завели уголовное дело.

На Дону на двоих подростков 15 и 16 лет подозревают в разбойном нападении, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону. По данным следствия, подростки решили отнять деньги у почтальона. Они подстерегли женщину в подъезде и несколько раз ударили ее палкой по голове. Пострадавшая оказала активное сопротивление, и сумку с деньгами не отдала. В замешательстве неудачливые грабители сбежали.

Правоохранители задержали подростков по горячим следам, сообщает ГТРК "Дон-ТР". Выяснилось, что они уже состоят на учете в отделении по делам несовершеннолетних, и ранее привлекались к уголовной ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело.

Текст: ГТРК "Дон-ТР"

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