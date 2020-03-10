Новая стратегия Трампа - обвинять во всем Китай

Обвинять Китай в распространении коронавируса не самый лучший выбор внешней политики. Противодействие Пекину помешает международным усилиям по борьбе с кризисом коронавируса, который открыл возможность небольшому сближению в американо-китайских отношениях.

Возможно, из-за того, что он сам испытывает давление, пытаясь снизить серьезность пандемии, президент Трамп одобрил действия Пекина в ситуации с коронавирусом. Он считает, что коронавирус можно взять под контроль. Китай же согласился принять помощь от ряда экспертов в области здравоохранения США. Но по мере того, как кризис все острее ощущается в США — и по мере приближения ноябрьских выборов, есть все шансы, что Трамп вернется к обвинениям Китая в кризисе коронавируса, в надежде что это отвлечет внимание от критики его администрации.

Некоторые неразборчивые комментаторы уже возложили всю вину на Китай. Джесси Уоттерс и Раш Лимбо предположили, что коронавирус возник в результате того, что китайцы ели "сырых" летучих мышей и змей. Лимбо зашел так далеко, что даже предположил, что коронавирус может быть биологическим оружием, разработанным китайским правительством. Эту странную теорию заговора повторил сенатор Том Коттон. И, надо признаться, многие готовы в нее поверить.

Эти грубые расистские нападки на Китай не имеют под собой никаких оснований. Но более изощренные аналитики пытались критиковать Китай с другой стороны. Рич Лоури считает, что распространение коронавируса "демонстрирует обратную сторону глобализации и отражает важность границ": "Это наглядный урок нашей зависимости от Китая, который является диктатором и который плохо управляем".

Китайцы не виноваты в том, что начали пандемию коронавируса. Но их репрессивная и коррумпированная система правления усугубила ситуацию — не только для Китая, но и для Америки. Поскольку не стоит верить в то, что Пекин лучше справится с распространением инфекционных заболеваний в будущем, США должны пересмотреть свои тесные экономические отношения с Китаем. Распространение коронавируса показывает, что стремление Трампа отгородиться от остального мира не такая уж плохая идея.

Альтернативное мнение: кризис коронавируса подчеркивает необходимость расширения международного сотрудничества. Будучи двумя самыми могущественными странами в мире, США и Китай должны предпринимать совместные усилия по решению глобальных проблем. Вместо того, чтобы ограничивать международную торговлю и поездки за границу — сомнительные профилактические меры, правительствам мира следует активизировать сотрудничество в области профилактики и борьбы с болезнями. Система реагирования на такие кризисы далеко от совершенства, но необходимо реализовывать политику, направленную на улучшение ситуации.

Трамп, кажется, понимает, что эта глобальная проблема требует сотрудничества через границы. Его администрация сотрудничает с ВОЗ, она направила должностных лиц сферы здравоохранения для оказания помощи иностранным правительствам, таким как Китай, выделила $1,3 миллиарда на усилия по предотвращению распространения коронавируса за границу. Президент воздерживался от обвинений международных участников в трудностях, с которыми сталкиваются американцы.

Но терпение Трампа с "глобалистским" подходом к коронавирусу продлится недолго, президенту несвойственно доверять международным институтам, иностранным правительствам и научным кругам, когда дело доходит до выработки государственной политики. Напротив, его modus operandi заключается в том, чтобы отклонить любое предположение, что США нуждаются в помощи других стран, если необходимо обеспечить безопасность своего народа. По мнению Трампа, внешний мир — источник проблем Америки, и уж явно не место для поиска решений.

Пекин отлично знаком с тенденцией Трампа набрасываться на правительства других стран. До и после того, как стать президентом, Трамп обвинил Китай в огромном количестве национальных бедствий Америки, от изменения климата до потери рабочих мест. Его повторные попытки "избить Китай" были приняты жителями Америки. Вполне понятно, что ни республиканцы, ни демократы не настроены сдерживать Трампа, если Пекин ведет себя так плохо в Синьцзяне, Гонконге, и в том, что касается торговли и инвестиций.

Президент может вытерпеть технократический и совместный подход к коронавирусу, однако не стоит удивляться, если затем Трамп снова попытается сделать Китай козлом отпущения из-за внутренних последствий неумелого обращения его администрации с кризисом. Атаки на Китай будут сильными и быстрыми, если экономическая ситуация продолжит ухудшаться в преддверии того, как Трамп начнет баллотироваться на второй срок к ноябре.

Это тот случай, когда Трамп стремился перевести критические нападки на других, а администрация Обамы и ФРС стали одними из первых, кто навлек на себя гнев президента. Но Трамп будет не Трамп, если не возложит большую часть вины на иностранцев, при этом Китай — наиболее вероятная цель в нынешних обстоятельствах.

Использовать коронавирус, чтобы лишний раз нанести удар по Китаю, не самый лучший выбор внешней политики. Противодействие Пекину помешает международным усилиям по борьбе с кризисом коронавируса. Ухудшение отношений в этой области снизит вероятность всестороннего урегулирования торгового спора между США и Китаем. В долгосрочной перспективе растущий спор по поводу коронавируса заставит Пекин разрабатывать собственную международную архитектуру для решения глобальных проблем здравоохранения.

На Трампа можно положиться, если учитывать его способность к выживанию в политическом мире в том, что касается долгосрочных интересов США. В конце концов, это урок торговой войны. А поскольку Китай уже разыгрывает собственную версию игры с обвинениями, то это лишь вопрос времени, когда Трамп выступит с ответом. Как вариант, Трамп мог бы взять на себя ответственность за то, что происходит внутри границ Америки. Однако сложно представить себе подобные действия.