В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020. Субмарина вышла с базы в Коннектикуте на восточном побережье Соединенных Штатов и появилась у российского архипелага Земля Франца-Иосифа.

Американская субмарина SSN-769 типа Los Angeles всплыла вблизи российской военной базы "Арктический Трилистник" на острове Александры, сообщает "Популярная механика". В качестве подтверждения журнал на своем сайте опубликовал видео всплытия иностранной субмарины среди ледяного поля.

Двадцать пятую субмарину класса Los Angeles спустили на воду в 1993 году. В 2009 году в корпусе этой субмарины были обнаружены две трещины. Они были устранены, подлодка вернулась к боевым дежурствам.

На российской базе "Арктический трилистник" дислоцируются подразделения противовоздушной обороны Северного флота. Это второй российских военный объект в Арктике. Первой стала военная база "Северный Клевер" на острове Котельный на Новосибирских островах.

Название базы произошло от формы жилищно-административного комплекса. Он представляет из себя пятиэтажное здание на сваях в виде трехлучевой звезды. Все здания базы соединены между собой отапливаемыми крытыми галереями. Площадь комплекса составляет 14 тысяч квадратных метров. Комплекс обеспечивает автономное проживание гарнизона в 150 человек в течение 18 месяцев. На базе есть собственная электростанция и водоочистительная станция. В 2017 году станцию "Арктический трилистник" посетил президент России Владимир Путин.