Умер актер, бывший партнер Аркадия Райкина

Актер Владимир Михайловский, работавший в театрах "Сатирикон" и "Эрмитаж", умер в возрасте 83 лет.

Об этом общественность проинформировали в пресс-службе "Сатирикона".

В театре сообщили, что Владимир Менделевич, в свое время работавший с Аркадием Райкиным, был "прекрасным, добрым, преданнейшим театру человеком".

Уроженец Ленинграда, Михайловский в 60-х годах был актером Ленинградского театра юного зрителя, а с 1970 года служил в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. С 1989 по 2004 год был актером театра "Сатирикон", а затем работал в театре "Эрмитаж".

Дебютировал в кино в 1965 году. В его творческом багаже были роли в фильмах и сериалах, таких, как "Исаев", "Гаспароне", "Русские в городе ангелов", "Старые друзья", "Ликвидация", "Следствие ведут знатоки. 10 лет спустя", "Салам, Масква".