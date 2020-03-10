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10 марта 202023:26

Устоит ли крон-принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман?

Global Look Press

Вначале крон-принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, казалось, вел себя сдержанно. Затем он отдал приказ задержать как минимум четырех старших членов его собственной королевской семьи. А на следующий день вверг Саудовскую Аравию в ценовую войну с Россией, которая привела к свободному падению энергетических и фондовых рынков по всему миру.

Некоторое время крон-принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, казалось, подпитывал свою репутацию опасного агрессора.

Его осудили из-за его связи с убийством журналиста-диссидента Джамала Хашогги, и 34-летний крон-принц оставался в тени более года.

Теперь западные столицы, глядя на его новые властные игры, задумываются о том, не слишком ли он опрометчив и стоит ли доверять ему как партнеру. Его внезапное резкое обрушение цен на нефть всколыхнуло мировую экономику, которая и так оказалась под угрозой спада, и угрожало сжечь резервы наличности Саудовской Аравии, а также подорвало его грандиозные обещания новых инвестиций, чтобы снизить зависимость королевства от нефти.

«Это взаимно гарантированное разрушение для любой страны-экспортера нефти, и для Саудовской Аравии, России и, возможно, для США. Но это так типично для бин Салмана, верно? Он импульсивен и склонен рисковать», — сказал Грег Брю, научный сотрудник Southern Methodist University.

Официальные лица Саудовской Аравии не объяснили и не признали факт задержания высокопоставленных членов королевской семьи, о котором стало известно в пятницу.

Двое из задержанных принцев — принц Ахмед бин Абдулазиз, младший брат стареющего отца крон-принца, король Салман, и принц Мухаммед бин Наиф, бывший крон-принц и министр внутренних дел — когда-то считались соперниками за власть. Их аресты вызвали тревожные разговоры среди запуганных членов королевской семьи о том, что крон-принц Мухаммед бин Салман пытается отодвинуть в сторону противников, готовясь захватить трон у своего отца, которому 84 года, и который последнее время кажется дезориентированным.

Однако люди, близкие к королевскому двору, настаивали на том, что крон-принц набросился на своего дядю и двоюродных братьев из-за их критических отзывов о нем. Он хотел преподать урок всей семье.

Принц Мухаммед снизил цены на нефть, чтобы наказать Россию, которую он обвинил в неспособности проводить сокращения производства и повышать цены. Замедление на фоне коронавируса уже повлияло на спрос на нефть.

Однако Саудовская Аравия может потерять гораздо больше, чем Россия. У России более разнообразные источники доходов, она накопила свои резервы со времени последнего спада цен на нефть.

А Саудовская Аравия всецело зависит от нефти. Более того, ее денежные резервы оставались неизменными 4 года и составляли около $500 млрд, по сравнению с пиком в $740 млрд летом 2014 года.

Аналитики говорят, что королевству нужна цена безубыточности около $80 за баррель, чтобы покрыть бюджет без дальнейшего сокращения резервов или реализации мер жесткой экономии. Но цена в понедельник упала примерно до $35 за баррель, меньше половины цены безубыточности. Спад в течение 2 лет может серьезно сократить эти резервы, оказав давление на курс саудовской валюты и планы по диверсификации экономики.

Экономический план крон-принца для страны был сосредоточен на IPO саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco, чтобы привлечь средства для инвестирования в другие сектора. Но затем, вместо того, чтобы разместить акции на крупном международном рынке, королевство отдало предпочтение слабой внутренней биржи Саудовской Аравии. За последние 2 дня из-за снижения цен на нефть акции упали на 20%, сократив стоимость компании на $320 млрд.

Период ценовой войны вскоре после облавы на королевских родственников в пятницу вызвал предположение, что крон-принц пытался подвинуть потенциальных противников, опасаясь неприятностей. Возможно, он хотел предупредить врагов, прежде чем экономическая боль от спада сделает его политически уязвимым, предположили некоторые.

«Угроза бин Салману идет не от его конкурентов в королевской семье, а от падения доходов от нефти и того, как это влияет на его амбициозные экономические планы», — утверждает Кристин Смит Дайвен, ученый из Института государств Персидского залива в Вашингтоне.

Но другие аналитики, бывшие дипломаты и официальные лица, имеющие опыт работы в Саудовской Аравии, саудовцы, близкие к королевскому двору, говорили, что крон-принц Мухаммед настолько консолидировал власть, что ему почти нечего бояться.

С беспрецедентным уровнем беспощадности в современной истории Саудовской Аравии крон-принц получил абсолютную власть над королевством, запугивая и подчиняя даже членов собственной семьи. Даже во время тяжелого спада члены королевской семьи, которых он задержал, даже не надеялись бросить ему вызов.

По словам людей, близких к королевскому двору, он строго контролировал членов королевской семьи, что резко снижало их возможности заговора против него.

Самый старший арестованный принц Ахмед бин Абдулазиз, которому сейчас более 70 лет, некогда выступал в Лондоне с комментариями, при этом, стараясь не касаться политики крон-принца. С тех пор он, казалось, стал покорным, по крайней мере, на публике.

Другой известный заключенный, член королевской семьи, принц Мухаммед бен Наиф, уже находился под домашним арестом с 2017 года, когда был снят с должности крон-принца и министра внутренних дел.

По словам бывших дипломатов, предыдущие саудовские правители могли заранее предупредить Вашингтон и Лондон о столь значительных задержаниях. На прошлой неделе крон-принц бин Салман встречался в Эр-Рияде с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом, а в прошлом месяце — с государственным секретарем США Майком Помпео. Однако он ничего не упомянул о том, что аресты неизбежны, по словам дипломатов и других должностных лиц.

Западные чиновники беспокоятся о «репутационном риске» при общении с таким непредсказуемым лидером, говорит Эмиль Хокаем, ученый из Международного института стратегических исследований. Но крон-принц Мухаммед столкнулся с несколькими неблагоприятными последствиями.

Он руководил пятилетней военной интервенцией в Йемене, которая закончилась гуманитарной катастрофой. В 2017 году он собрал сотни королевских родственников и других состоятельных саудовцев в отеле Ritz Carlton, якобы пытаясь наказать их за стремление к самообогащению. Он даже похитил премьер-министра Ливана и заставил его объявить об отставке.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что в 2018 году крон-принц Мухаммед приказал убить Джамала Хашогги, журналиста, саудовского диссидента, который жил в Вирджинии.

С тех пор некоторые аналитики заявляли о некотором росте бин Салмана, отмечая его отказ от возможного вооруженного столкновения с противником в Иране в прошлом году. На встрече прошлым летом в Японии лидеров 20 крупнейших экономик мира крон-принца Мухаммеда встречали как одного из государственных деятелей, было решено провести следующий саммит группы в Эр-Рияде.

Президент Трамп называл его «своим другом».

«Вы проделали потрясающую работу», — сказал ему однажды президент.

И когда в понедельник крон-принц потряс мировые рынки, Трамп подчеркнул: «Это хорошо для потребителя, цены на бензин снижаются!».

Однако Эндрю Миллер, исследователь Проекта по демократии на Ближнем Востоке и бывший чиновник Госдепартамента, сказал: «Вопреки тому, что многие говорили, он не усвоил никаких уроков и не повзрослел. Напротив, он лишний раз убедился, что он выше закона, потому что Саудовская Аравия настолько важна для своих западных союзников, что его всегда примут, несмотря ни на что».

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