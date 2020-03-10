В Подмосковье совершен налет на дом заместителя губернатора ЯНАО

По информации источника в правоохранительных органах, неизвестные злоумышленники ворвались в находящийся в подмосковных Котельниках дом заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой.

По имеющейся информации, нападавших было трое, они были вооружены. Налетчики связали находящегося в доме мужа Свинцовой, избили его и похитили 200 тысяч евро. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, передает ТАСС.