Bloomberg: вероятность рецессии в США превысила 50%

Эксперты Bloomberg Economics пересмотрели прогноз по вероятности наступления рецессии в США. Аналитики полагают, что эпидемия коронавирус, вызвавшая шок на финансовых рынках, в ближайшие месяцы может привести к большему ущербу для экономики США и, возможно, поставить под угрозу рекордный рост.

Экономисты Bloomberg составили обновленную модель для определения вероятности рецессии, в которой учитываются февральские отчеты, данные с финансовых рынков с начала марта, а также оценки других показателей, официальная статистика по которым еще не публиковалась. Эксперты пришли к выводу, что шансы на вступление США в рецессию сейчас составляют 53%. Это самый высокий показатель после выхода США из “Великой Рецессии” 2009 года. При этом он вдвое превышает оценку предыдущего месяца: в феврале вероятность спада оценивали лишь в 24%.

Рост вероятности рецессии отражает резкое ухудшение финансовых условий, которое началось в середине-конце февраля. По мере увеличения числа случаев заражения и летальных исходов, наблюдается резкое снижение котировок и расширение кредитных спредов. Рынок получил еще один удар, когда Саудовская Аравия буквально начала сырьевую войну после того, как участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о продлении соглашения. Это привело к резкому падению нефтяных котировок и повлекло за собой, в том числе, обвал на фондовых рынках.

Относительный позитив в американской статистике наблюдается только в данных с рынка труда. Безработица по итогам февраля находится в США на 50-летнем минимуме.

При этом если ежемесячные показатели потребительского доверия пока сохраняются, еженедельные оценки Bloomberg снизились до самого низкого уровня за год.

Еще один фактор риска: отмена множества деловых поездок, конференций и мероприятий. Эксперты Bloomberg полагают, что это может оказать дополнительное негативное влияние на экономические показатели и увеличить в ближайшие месяцы вероятность рецессии.

Сказать точно, когда же наступит рецензия, эксперты затрудняются. Однако отмечают, что по мере приближения часа Х ключевые индикаторы все яснее говорят об этом. Но стоит не забывать о том, что к скачку вероятности привела волатильность рынка, так что сигналы стоит интерпретировать осторожно. В декабре 2018 года модель экономистов уже подняла ложную тревогу, когда показатель колебался на уровне 50%.

Например, данные о том, находятся ли США на пороге рецессии, частично основаны на еженедельных заявках на пособие по безработице. На трехмесячной отметке модель фокусируется на переменных финансового рынка, таких как спред между трехмесячными казначейскими векселями и 10-летними векселями. На полгода вперед ключевую роль играет Индекс опережающих индикаторов, объединяющий сразу 10 показателей: от уровня безработицы и количества новых заказов до индекса S&P 500 и спреда между короткими и длинными займами. В более длительной перспективе основное внимание уделяется дисбалансам, которые проявляются в течение более длительных периодов, например, корпоративным процентным издержкам по отношению к прибыли. Согласно нынешней модели, риски увеличиваются постепенно: в горизонте 3 месяцев вероятность есть, но она невелика, в 6-месячном разрезе шансов больше, а в 12-месячном — они максимальны.

Эксперты напоминают, что еще одним сигналом приближающейся рецессии является снижение базовой ставки ФРС. Федрезерв уже вынужденно снизил планку в этом месяце, причем сразу на 0,5%. Свой шаг американский регулятор объяснил необходимостью экстренных мер на фоне распространения эпидемии коронавируса. При этом участники рынка не исключают, что в этом месяце планку опустят еще раз. Однако такой шаг максимально сузит для ФРС пространство для маневра в случае реального наступления рецессии.