В Красноярском крае возобновляют поиски рабочих, пропавших при прорыве дамб

В Красноярском крае возобновят поиски рабочих, пропавших при прорыве дамб. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".

Напоминаем, ЧП случилось в Курагинском районе в октябре 2019 года. Тогда произошел прорыв нескольких дамб на реке Сейба. В результате разрушения каскада гидротехнических сооружений грязевым поток, хлынувшим на поселок золотоискателей, было смыто двадцать человек. 17 обнаружены погибшими. Троих тогда найти не удалось.

Сейчас принято решение продолжить поисковую операцию на месте трагедии — она была прекращена из-за наступления морозов. Отряд спасателей МЧС уже приступил к работе.