Росстат назвал специальности с самыми высокими и низкими зарплатами

Самые высокие зарплаты в России в 2019 году получали специалисты финансовой и страховой деятельности- 102,99 тысячи рублей, подсчитал Росстат.

На втором месте по среднему уровню зарплаты в 2019 году оказались сотрудники компаний по добыче полезных ископаемых — 88,91 тысячи рублей).

На третьем месте зарплаты специалистов связи — 74,37 тысячи рублей. Высокие зарплаты получают сотрудники госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения — 50,98 тысячи рублей, цитирует RNS. Наименьшая официальная зарплата в России в 2019 году была у работников гостиниц и предприятий общественного питания — 27,94 тысячи рублей.

В целом с 2009 года зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. Но потребительские цены за эти 10 лет выросли только в 2 раза, согласно исследованию аудиторской компании FinExpertiza.

С апреля 2009 года по апрель 2019 года средняя номинальная зарплата в частном секторе увеличилась в 2,6 раза до 56,5 тысячи рублей. Зарплата в госсекторе выросла в 2,5 раза до 39,6 тысячи рублей. Цены за эти 10 лет выросли в два раза.

Если бы частные компании в эти 10 лет повышали зарплаты сотрудников только на уровень инфляции, то средняя зарплата была бы ниже, чем сейчас на 22,5 процента — 43,8 тысячи рублей, а на госпредприятиях зарплата была бы ниже на 19,5 процента — 31,9 тысячи рублей.

По последним данным Росстата, реальные зарплаты (за вычетом инфляции) в России в 2019 году выросли на 2,7 процента. А среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций выросла на 6,5 процента до 46,285 тысячи рублей.

Это среднее значение. Половина населения России получает менее 34,5 тысячи рублей в месяц.