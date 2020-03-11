"Где-то на троечку": Путин оценил отношения России и США

Президент Владимир Путин оценил отношения между Россией и США "где-то на троечку".

Журналист Андрей Ванденко в рамках проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" попросил главу государства оценить нынешние отношения двух стран по пятибалльной шкале.

"Между двойкой и тройкой. Ближе к тройке все-таки", — сказал Путин.

В качестве положительных примеров он привел сотрудничество в области борьбы с терроризмом и рост товарооборота.

Также Ванденко попросил Путина рассказать о его личных отношениях с американскими президентами. По словам российского лидера, у него были со всеми "достаточно конструктивные отношения", а Джорджем Бушем-младшим – "достаточно добрые".

С нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом обращаются друг к другу по имени. "Он меня Владимиром называет, я его — Дональдом", — сказал Путин.

Президент Барак Обама настаивал на том, что у американцев есть эксклюзивные права на международной арене. "Я с этим не могу согласиться", — сказал Путин. Он подчеркнул, что "господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами".