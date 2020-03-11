Таиланд ограничил въезд для россиян

Из-за распространения коронавируса COVID-19 Таиланд решил ужесточить правила въезда для иностранцев.

Граждане 18 государств, в том числе и россияне, теперь не смогут оформить упрощенную визу по прибытии. Кроме того, отменен безвизовый режим для граждан Южной Кореи и Италии, а также для уроженцев Гонконга, сообщает РИА Новости

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. С тех пор случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего заразились свыше 110 тысяч человек, более 4 тысяч умерли, передает ТАСС.

В Таиланде коронавирусом заболели уже 59 человек (34 из них уже выздоровели, один скончался, остальные пока остаются в больницах).

Ограничения из-за эпидемии коронавируса принимают во многих странах. Так, власти Италии ввели жесткие ограничения на передвижение населения на территории всей страны. Сейчас там более 9 тысяч заболевших.