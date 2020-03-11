11 марта 202011:37

Лена и Тамара из Винницы расписались на фреске Рафаэля

Twitter

Фреска Рафаэля в Папском дворце Ватикана подверглась нападению вандалов – на ней расписались Лена и Тамара из Винницы. Сейчас видео, запечатлевшее последствия вандализма, опубликовано и активно распространяется в социальных сетях.

 

Как сообщает "Россия 24", свои имена Лена и Тамара нацарапали на комплексе фресок в папском рабочем кабинете. Он был расписан Рафаэлем в начале XVI века. По горячим следам вандалов задержать не удалось. Сейчас сотрудники комплекса оценивают нанесенный ущерб.

Неизвестные девушки не первые, кто оставил свои автографы на бесценных фресках. До них это делали наемники императора Карла Пятого. Правда, это было еще в XVI веке.

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