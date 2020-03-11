Названа стоимость разбитых покупателем телевизоров в томском гипермаркете

Устроивший погром в томском гипермаркете электроники мужчина с молотком разбил 12 телевизоров с диагональю экрана от метра. Нанесенный ущерб оценили в 1,2 миллиона рублей.

Инцидент произошел ранним утром 10 марта в гипермаркете DNS на Красноармейской улице в Томске. Магазин, как уточнил в беседе с "Сиб.фм" управляющий, к тому моменту был еще закрыт, однако мужчина прошел через охрану, представившись администратором торгового центра "Садко". Проследовав в торговый зал, он достал молоток и принялся крушить выставленные телевизоры.

"Кто этот мужчина и каковы его мотивы, в настоящее время выясняют следственные органы. Всего было повреждено 12 телевизоров. Ущерб составил 1,2 миллиона рублей", — рассказал управляющий магазином.

Ранее стражи порядка сообщили, что установили предполагаемого злоумышленника, но не стали уточнять, что толкнуло его взяться за молоток. Сотрудник гипермаркета особо отметил, что этот мужчина ничего не покупал в магазине.