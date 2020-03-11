11 марта 202011:53

Обвал рубля: стоит ли бежать в автосалон за новым автомобилем

На российском рынке, едва оправившемся от увеличения утилизационного сбора с 1 января, вновь повышается градус обеспокоенности грядущим увеличением розничных цен на новые автомобили. Практически нет сомнений в том, что резкий обвал рубля на 15% относительно доллара и евро спровоцирует корректировку прайс-листов.

В целом, подорожание затронет как сугубо импортные автомобили, так и легковушки, выпущенные в России, ведь большую долю автокомпонентов к нам тоже завозят из-за рубежа — и за валюту.

Насколько сильно и когда подорожают автомобили?

АвтоВести предполагают, что рост цен на легковушки будет плавным, учитывая инертность автобизнеса и опыт кризисного периода в 2014 году, когда обвал был еще мощнее. Вероятно, подорожание будет происходить поэтапно, с увеличением цен на 3-5% на каждой волне.

Первая ощутимая корректировка цен, скорее всего, произойдет уже с 1 апреля 2020 года. Если валютный курс стабилизируется, то окончательные ценники на автомобили сформируются летом-2020.

Покупать сейчас или ждать?

Таким образом, цены на новые автомобили в России в обозримом будущем уже не будут такими "низкими", как сегодня. И если покупка новой машины давно планировалась, то откладывать не стоит — а лучше действовать прямо сейчас, пока в наличии есть запасы машин по старым ценам.

Если острой необходимости нет, то и спешить некуда — де-факто итоговый рост цен составит примерно те же 15%, на которые обесценился и сам рубль. А, возможно, и меньше, ведь с одной стороны на прайсы будет давить курс, а с другой — общее падение продаж на рынке и низкий спрос.

Правда, здесь стоит сделать акцент на одной важной детали. Из-за подорожания многие легковушки среднего класса, которые сейчас находятся в категории "до 3 млн рублей", после повышения цен могут перешагнуть эту отметку и подпасть под "налог на роскошь" Минпромторга.

Невидимое подорожание

Важно отметить, что сами автопроизводители не заинтересованны в повышении РРЦ (рекомендованных розничных цен), поскольку это несет за собой снижение спроса и отток клиентов к конкурентам, повышающим цены не так резко.

Впрочем, фактически автомобили начинают дорожать прямо сейчас и безо всякого изменения РРЦ. Дело в том, что реальная стоимость покупки автомобиля зачастую отличается от рекомендованных цен, поскольку автодилеры продают машины со скидками. А некоторые премиум-модели вообще не продаются без дисконта, часто субсидируемого представительствами.

И вот сейчас, ожидая ажиотажного спроса перед подорожанием, дилеры досрочно завершают свои акции и скидочные программы. Выходит, что фактически цена покупки растет, а стоимость в конфигураторе остается прежней.

Текст: АвтоВести

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