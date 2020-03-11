Два состава столкнулись в метро столицы Мексики

По меньшей мере один человек погиб, более 40 получили травмы в результате столкновения двух поездов в метро Мехико, сообщает El Heraldo de Mexico. Последствия аварии сняли на видео.

ЧП произошло в 23:37 вторника (08:37 среды по Москве) на станции "Такубайя" на первой линии подземки. Судя по кадрам с места, один состав нагнал не успевший отойти от платформы поезд. Удар был такой силы, что часть последнего вагона превратилась в груду обломков, а кабина машиниста встала на дыбы.

Первоначально сообщалось о 18 пострадавших, однако позже число получивших травмы пассажиров возросло до 42, один из них скончался во время спасательной операции. В больницы были доставлены 39 человек.

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.