Британские истребители вылетели на перехват российских самолетов

Два истребителя Typhoon Королевских ВВС вылетели на перехват российских самолетов. Уточняется, что боевые машины поднялись в воздух с шотландской авиабазы Лоссимут, их сопровождает топливозаправщик Voyager, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые ресурсы.

Британские Typhoon взяли на сопровождение российские самолеты в районе Шетландских островов, над международными водами Атлантического океана.

Ранее пара российских противолодочных самолетов Ту-142 выполнила плановый полет над Чукотским морем и морем Бофорта. На некоторых участках пути их сопровождали истребители F-22 и F-18 Военно-воздушных сил США.

Российские военные заявили, что полет проходил в соответствии со всеми международными правилами. Американское командование аэрокосмической обороной NORAD подтвердило, что границ США и Канады Ту-142 не нарушали.