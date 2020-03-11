Россиян с видом на жительство в Италии в Россию не пустят

Ограничительные меры на передвижения, введенные на территории Италии в связи с коронавирусом COVID-19, распространятся и на россиян, желающих вернуться домой.

Теперь те, хочет улететь в Россию, должны указать причину выезда — возвращение к месту проживания. Если же у людей есть вид на жительство в Италии или гражданство этой страны, то в выезде им будет отказано.

Как пояснили РИА Новости в российском посольстве, в настоящее время иностранный гражданин может улететь только к своему постоянному месту жительству. А наличие вида на жительство в Италии рассматривается как подтверждение постоянного проживания в этой стране, поэтому регистрация в России не принимается в качестве основания для вылета.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте ввел на всей территории страны жесткие ограничения на любые передвижения жителей. В настоящее время в стране зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19. 1004 человека уже выздоровели, 631 заболевший скончался.