Сборная России по футболу сыграет с командой Молдавии без зрителей

Федерация футбола Молдавии приняла решение провести товарищескую встречу национальной команды с российской сборной без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил официальный сайт организации.

Встреча между соперниками должна пройти в Кишиневе 31 марта 2020 года в рамках подготовки сборной России к чемпионату Европы по футболу. Игра начнется в 20:45 по московскому времени.

Ранее министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну объявила о временном запрещении любых массовых мероприятий в связи с угрозой коронавируса.