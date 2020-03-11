Концерт-митинг "Крымская весна" в Омске отменен из-за коронавируса. Праздничные мероприятия в рамках фестиваля должны были пройти по всей стране в середине марта. Но в связи со вспышкой инфекции от проведения масштабного проекта пришлось отказаться, сообщает ГТРК "Иртыш" со ссылкой на ТАСС. Информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства.

Ограничения на проведение массовых мероприятий введены по всей России: Москве, Барнауле, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Томске, Горно-Алтайске. В омском аэропорту Роспотребнадзор продолжает вести ежедневный мониторинг пассажиров, прибывающих из Индии, Таиланда, Вьетнама, Казахстана и Арабских Эмиратов.

В очередной раз эпидемиологи просят прилетевших из стран с подтвержденными случаями коронавирусной инфекции сообщать об этом врачам. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства либо в Роспотребнадзор по телефону: 32-60-26.

Как известно, проведение массовых мероприятий запрещено во многих странах мира, в том числе Франции, Германии, Италии, Польше.