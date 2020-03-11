Минобороны РФ упростило поступление на контрактную службу

Поступить на контрактную службу в российские вооруженные силы стало проще. Теперь все необходимые документы можно подать через личный кабинет на сайте военного ведомства. После чего бумаги кандидата будет направлены в ближайший пункт отбора, сообщает пресс-службы Минобороны РФ.

Если заявка будет одобрена, то претенденту предложат список воинских должностей, которые он может занять.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия со временем сможет полностью перейти на контрактную основу. На данный момент, число профессиональны военных в армии превысило 400 тысяч, отметил сенатор. Однако срочники тоже нужны. Они позволяют сформировать мобилизационный резерв.

В стране сейчас есть определенный интерес к воинской службе, считает Бондарев. Это связано, в том числе, и с законом, который запрещает гражданам занимать государственные и муниципальные посты, если они не служили в армии без законных оснований.