У экс-жены арестованного воронежского ректора нашли зарубежные счета и дом в Италии

Новые детали по делу о взятке ректора Воронежского государственного технического университета. По информации "Вести Воронеж", во время обысков оперативники обнаружили документы на недвижимость, которая была оформлена на экс-супругу Колодяжного, в том числе квартира в Турции и дом в Италии. Также на женщину открыто несколько счетов за границей. Помимо этого у обвиняемого нашли три миллиона рублей наличных. Фактически Сергей Колодяжный развелся с женой, но дочь они воспитывают вместе.

Напомним, Сергей Колодяжный подозревается в получении взятки на два миллиона рублей, полученные от подчиненной. В настоящий момент он арестован до 28 апреля и находится в СИЗО. Также СК расследует сведения о хищениях на сумму более 70 миллионов рублей средств опорного вуза через начисление премий сотрудникам.

СК предъявил обвинение бывшему главе вуза в получении взяток. Правда, сторона защиты обжаловала арест Колодяжного. В ближайшее время жалобу рассмотрят в областном суде.

Бывший глава вуза отказался признавать свою вину, придерживаясь версии о ложном обвинении. Якобы он помог уличить во взяточничестве проректора ВГТУ Вадима Чугунова, в качестве ответа жена последнего Ксения Чугунова написала заявление, в котором указала что в период с 2015 по 2020 год передавала Колодяжному взятки в обмен на покровительство.

Кроме того, экс-ректор отметил, что заработные акты в университете достаточно высокие, в том числе и у подчиненных. Поэтому разрабатывать какую-то схему ради двух миллионов рублей – неразумно.



"Сотрудники, которые работают хозяйственным договорам, ежемесячно официально получают по 600 тысяч рублей. За 4 года я трижды повышал зарплаты, это можно проверить по уставным документам и коллективным договорам. Даже семья Чугуновых за последние 2 года приобрела новый "Ягуар", "Мерседес" и трёхкомнатную квартиру. Поэтому непонятно, зачем при зарплате в 600 тысяч рублей ректору участвовать в коррупционной схеме на два миллиона?", – заявил Сергей Колодяжный.



В настоящий момент задержанные вместе с Колодяжным два проректора ВГТУ Александр Колосов и Сергей Сафонов, а также его заместитель Лариса Перевозчикова выпущены из СИЗО. Однако они остаются подозреваемыми. Согласно закону, обвиняемые могут избежать уголовного преследования в обмен на помощь в раскрытии преступления.

Также отметим, что в числе первых о схемах бывшего ректора рассказал его заместитель Игорь Дроздов. До решения Минобразования он назначен временно исполняющим обязанности главы опорного вуза.