11 марта 202017:19

Подсчитано, за какое время россияне могут накопить на автомобиль

Приобретение автомобиля для среднестатистического гражданина России - событие знаменательное, к которому необходимо тщательно готовиться, в первую очередь в материальном плане. Между тем, исследователи утверждают, что времени на это уйдет не так уж и много.

Сопоставление средних размеров зарплат и стоимости автомобилей на вторичном рынке России позволило аналитикам Авито заявить, что накопить на машину в нашей стране в среднем можно меньше, чем за год. Подержанный автомобиль стоит 429 тысяч рублей, а среднестатистическая зарплата в нашей стране составляет 39 тысяч.

Правда, аналитики отмечают, что для достижения такого результата россиянину придется складывать в кубышку все свои личные доходы, а существовать, по всей видимости, за счет других членов семьи.

Среднестатистический срок накопления необходимой суммы по состоянию на январь 2020 года не поменялся по сравнению с данными за прошлый год, хотя рост цен на автомобили в нашей стране и обгонял повышение зарплат. При этом в некоторых регионах можно накопить на машину оперативнее. К примеру, в Волгограде можно сделать это на 2 месяца, а в Екатеринбурге и Красноярске - на 1 месяц быстрее за счет роста средней зарплаты и легкого снижения цен на вторичном рынке. А в Омске на то, чтобы собрать необходимую сумму, уйдет всего 10 месяцев: здесь самые доступные автомобили в России.

Дольше всего придется копить жителям Иркутска - 15 месяцев, а у ростовчан, краснодарцев и самарчан на наполнение кубышки уйдет 14 месяцев.

Любопытно, что проще всего накопить на машину россиянину, занятому в строительной сфере. По данным аналитиков, среднестатистическая зарплата в строительстве составляет почти 50 тысяч рублей и, соответственно, чтобы приобрести среднестатистическую Lada Priora (самая популярная модель на вторичном рынке), строителю потребуется примерно 4 месячных зарплаты.

Текст: АвтоВести

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