ФСБ задержала в Крыму участников террористической группировки

В Крыму задержали четверых участников террористической группировки "Хизб ут-Тахрир"(запрещена в РФ).

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировали в центре общественных связей ФСБ.

Сообщается, что члены ячейки активно распространяли экстремистскую идеологию и вербовали крымских мусульман в ряды организации. В домах подозреваемых изъяли пропагандистские материалы, электронные носители и средства связи. Возбуждено уголовное дело.