Полиция ищет минера самолета рейса Иркутск-Москва, вымогавшего биткоины

Самолет, о минировании которого сообщил неизвестный, обследовали специалисты. Сообщение о бомбе на борту оказалось ложным. На борту лайнера Boeing737, следовавшего из Иркутска в Москву, были 155 человек, включая семерых членов экипажа.

Неизвестные рассылают анонимные сообщения о минировании самолетов, вымогая биткоины, сообщает ТАСС. Злоумышленники обещают продолжить "минирование" судов, аэропортов, магазинов, авиакомпаний и самолетов.

Неизвестные 3 марта "заминировали" два пассажирских самолета. 5 марта поступили анонимные угрозы о минировании пяти авиарейсов, а 6 марта – еще одного самолета.