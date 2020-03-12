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Коронавирус 32 минуты назад

12 марта 202000:26

В России создан оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

В России создан оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

В России зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Все заболевшие недавно вернулись из Италии. Шестеро из них — жители Москвы. Двое — Подмосковья. Это данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Там же сообщили о новых профилактических мерах. Федеральным и региональным органам власти рекомендовали сократить количество массовых собраний. Речь идет о деловых, спортивных, культурных и развлекательных мероприятиях. Их предлагается по возможности перевести в видеоформат или проводить без зрителей. Также оперативный штаб призывает отменить загранкомандировки госслужащих, за исключением неотложных. К этим рекомендациям по поводу служебных поездок за рубеж уже пообещали прислушаться в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Из-за ситуации с коронавирусом с 13 марта в России будет ограничено авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией. В сообщении оперативного штаба говорится, что останутся только регулярные рейсы из Москвы в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж. А также обратные рейсы из этих городов в российскую столицу. Все они осуществляются через терминал F аэропорта Шереметьево, сообщает телеканал "Россия 24".

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