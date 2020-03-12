Доллар вырос до 73 рублей на фоне объявления ВОЗ о пандемии

На фоне объявления ВОЗ о пандемии коронавируса COVID-19 вырос курс доллара – американская валюта продается по 73,12 рубля. Курс евро также подскочил – до отметки 82,41 рубля. Российская валюта обновила 4-летний минимум, передает РИА Новости.

Ранее, днем 11 марта, евро вырастал до 82,44 рубля, а доллар — до 73,15 рубля, что является максимумом с марта 2016 года. Нефть марки Brent подешевела до 35,73 доллара за баррель.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. В мире заражено 118 тысяч человек. Вирус проник в 114 стран. Умерли 4 291 человек.