Трамп на 30 дней закрыл США для европейцев

С 13 марта США запрещают въезд из Европы, заявил Трамп. Ограничения вводятся на 30 дней. Они необходимы для попадания новых зараженных на территорию Штатов, пояснил Трамп. Он обвинил ЕС в непринятии должных мер для предотвращения пандемии коронавируса COVID-19. По мнению Трампа, Евросоюз должен был ограничить поездки из КНР и других неблагополучных по вирусу стран, передает РИА Новости.

Ограничения на въезд не коснутся граждан Великобритании. Кроме того, под запрет не попадет масштабная торговля грузами и товарами. Трамп также пообещал поддержать малый и средний бизнес в случае, если предприниматели будут нести убытки от пандемии.

Обычные американцы также получат поддержку от правительства, пообещал Трамп. Те, кто заболел, или заботится о заболевшем, или попал в карантин, получат финансовую помощь. Президент США пообещал запросить на это средства у конгресса.

Трамп назвал меры, предпринимаемые США для предотвращения заражения, "беспрецедентными, агрессивными и всеобъемлющими". Он выразил надежду, что благодаря им удастся сократить угрозу пандемии и победить вирус.