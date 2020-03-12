Коронавирус COVID-19: страны вводят новые меры для борьбы с пандемией

США из-за коронавируса закрывают границу для приезжающих из Европы. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в телеобращении к гражданам. Запрет будет распространяться на тех, кто посещал Шенгенскую зону последние 14 дней.

Усилены меры по борьбе с пандемией и в Италии. Премьер-министр страны Джузеппе Конте объявил о прекращении любой торговли, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Италия занимает первое место по числу инфицированных за пределами Китая.

Всего в мире сейчас почти 120 тысяч зараженных. Среди них — американский актер Том Хэнкс и его жена. По словам Хэнкса, сейчас они в Австралии. Супругов проверили на наличие вируса, и результаты оказались положительными.

Церемония зажжения олимпийского огня в Греции впервые пройдет без зрителей. Мероприятие закроют для публики, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Тем временем позитивные новости приходят из Китая. Накануне в эпицентре эпидемии закрыли последнюю временную больницу для лечения коронавируса COVID-19. А за минувшие сутки число инфицированных там выросло всего на 15 человек, передает телеканал "Россия 24".