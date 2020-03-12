Ирак осудил обстрел американской военной базы

Трое военнослужащих коалиции, возглавляемой США, погибли в результате обстрела военной базы "Таджи" ("Кемп-Тадж") в Ираке, передает телеканал "Россия 24". Еще 12 человек пострадали.

По словам официального представителя Центрального командования вооруженных сил США, среди погибших — двое американских военнослужащих и один военный другой страны. Ирак осудил обстрел, назвав его террористическим нападением. Иракские власти подчеркивают необходимость полного расследования произошедшего.