Иран и Кувейт решили снизить цены на нефть в апреле

Иран и Кувейт, входящие в Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК), последовав примеру Саудовской Аравии, решили снизить цены на свою нефть в апреле. ОАЭ снизили цену для февральских продаж. Об этом пишет агентство Bloomberg.

СМИ объясняют — это произошло на фоне ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.

Как уточняется, в следующем месяце Иран намерен снизить цены на нефть марки Basrah Light на 5 долларов за баррель при поставках в Азию. Saudi Aramco снизила цену на Arab Medium на 6 долларов. Кувейт снизил цену продажи для покупателей из Азии так же, как и Саудовская Аравия, передает РИА Новости.

По данным агентства, Объединенные Арабские Эмираты все еще устанавливают цены на нефть задним числом. Производитель снизил стоимость четырех марок нефти для февральских продаж на 1,63 доллара за баррель с января текущего года.

Иракская государственная компания по сбыту нефти SOMO планирует увеличить экспорт нефти в апреле.

6 марта министр энергетики РФ Александр Новак сообщил об истечении обязательств по сокращению добычи нефти странами – членами сделки ОПЕК+ с 1 апреля. Россия не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство нефти в связи с распространением коронавируса COVID-19: Саудовская Аравия предлагала дополнительно сократить добычу нефти, а Россия предлагала сохранить существующие условия. Новак предупредил, что рынок может эмоционально отреагировать на информацию о прекращении сделки.

В итоге страны не договорились ни о продлении соглашения, ни об изменении параметров соглашения. Три дня назад Саудовская Аравия объявила о своем намерении снизить цены на нефть и увеличить добычу, что обвалило котировки.