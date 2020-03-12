Заявление Трампа ударило по нефти и акциям

Ограничения на въезд США иностранцев из Европы, анонсированные американским лидером, отправили нефтяные котировки вниз больше чем на 4%. Североморская Brent просела до $34,41 за баррель, а американская WTI — до $31,66.

В крутое пике ушли и ключевые индексы: фьючерсы на S&P 500 падают почти на 3%, потери фьючерсов на европейские индексы в моменте достигали 8%.

На открытии торгов в Азии Nikkei 225 рухнул на 5 с лишним процентов, а гонконгский HSI — почти на 4%.

Панику среди инвесторов вызвало обращение Дональда Трампа в гражданам, в котором он заявил, что США закрывают въезд для иностранцев, прибывающих из Европы. Исключение составляет Великобритания. При этом глава Белого Дома серьезно напугал слушателей, заявив, что речь идет и о пассажирах, и о товарах.

“Чтобы предотвратить попадание в нашу страну новых заболевших, мы на 30 дней приостанавливаем все поездки из Европы в США. Новые правила вступают в силу в пятницу, в полночь. Эти запреты будут действовать не только в отношении невероятных объемов торговли и грузов, но и различных других вещей”, — заявил Трамп.

Однако позже выяснилось, что насчет торговли он погорячился. Уже в Twitter президент США отметил, что ограничения коснутся людей, но не товаров: “Странам и предприятиям важно знать, что торговля никоим образом не будет затронута 30-дневным ограничением”. Однако первое слово “тряхнуло” гораздо сильнее второго: индексы посыпались один за другим.