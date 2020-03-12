Индия приостанавливает действие туристических виз

Индия с 13 марта приостанавливает действие всех туристических виз до 15 апреля, сообщается в заявлении правительства страны.

Этот запрет не касается обладателей дипломатических виз, виз для международных организаций, рабочих виз.

Все прибывающие в страну, включая граждан Индии, должны быть помещены на карантин на 14 дней. В первую очередь это касается прибывающих из Китая, Италии, Ирана, Республики Корея, Франции, Испании и Германии или посетивших их после 15 февраля 2020 года.

В этих странах зафиксировано наибольшее распространение коронавируса COVID-19.

"Группа министров приняла следующие решения: все действующие визы, за исключением дипломатических, официальных, международных организаций ООН, рабочих мест, проектных виз, будут приостановлены до 15 апреля 2020 года. Это решение вступит в силу с 12:00 по Гринвичу 13 марта 2020 года в порту отправления", — сообщается в заявлении правительства страны.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. В мире заражено свыше 118 тысяч человек. Вирус проник в 114 стран. Умерли не менее 4 291 человека. В Китае заявили о сокращении эпидемии: уже выздоровели более 70% заболевших.