Медики назвали продукты и напитки, защищающие от вирусов

Чеснок, имбирь, а также зеленый чай и кефир – эти и некоторые другие продукты и напитки испанские медики рекомендуют употреблять для того, чтобы поддержать работу иммунной системы и помочь организму противостоять вирусам.

На первом месте в этом списке чеснок — природное антибактериальное, антивирусное и привогрибковое средство. На втором и третьем месте — богатый витамином E миндаль, и черника, которая защищает дыхательные пути.

Также медики рекомендуют включить в рацион бульон из курицы или индейки (он препятствует образованию слизи при простуде), а также богатый бета-каротином сладкий картофель и брокколи, содержащую витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатку.

В списке "антивирусных" продуктов также грибы, темный шоколад, цитрусовые, гранат, киви, папайя, шпинат, ростки пшеницы, моллюски и устрицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в испанских СМИ.

Что касается специй, то для укрепления иммунитета полезнее всего имбирь и куркума, а из напитков – кефир и зеленый чай.