В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса

В Липецке из-за угрозы распространения коронавируса отменен крестный ход против коронавируса. Религиозные горожане планировали остановить инфекцию силой молитвы. Массовый автомобильный крестный ход был назначен на 15 марта. Православные жители Липецка хотели совместно прочитать молебен у источника святителя Николая и страстотерпца царя Николая II, передает ГТРК "Липецк".

Однако организатор шествия Юрий Берников сообщил, что из-за введенного карантина молиться об исцелении заболевших коронавирусом придется из дома. "В Липецке запрещены все массовые мероприятия, поэтому акафист, который должен был состояться 15 марта, отменяется", — написал Юрий.

С 10 марта в области введен режим повышенной готовности, а с 11 марта с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции был введен карантин. До особого распоряжения все массовые мероприятия в Липецке будут запрещены.