Серийный насильник из Костромы получил 10 лет строго режима

Костромского насильника приговорили к максимальному наказанию. Обвиняемый — 37-летний уроженец Красноярска, долгое время жил в Нерехте. Там в 2008 году совершил сразу два изнасилования, за что отсидел девять лет в тюрьме.

После освобождения мужчина сменил имя, отчество и фамилию, поселился в Костроме на съемной квартире, вместе с ним проживала жена. Работал частным предпринимателем, оказывал транспортные услуги, сообщили ГТРК "Кострома" в областном Следственном комитете.

Зачем он вновь пошел на преступление, задержанный объяснить не смог. В конце октября минувшего года в центре Костромы он надругался над 18-летней девушкой, после чего скрылся. Его задержали по горячим следам. Он попал на видекамеры, которые установлены по маршруту следования преступника. Кроме того, подчеркнул замруководителя Фабричного районного следственного отдела Антон Семенов, сам момент преступления тоже попал на камеру.

В ходе следствия задержанный отказался общаться с оперативниками, и не стал свидетельствовать против себя. Но собранных доказательств было достаточно для вынесения приговора. Ленинский суд Костромы постановил – 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.