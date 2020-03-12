Роспотребнадзор подтвердил двухнедельный инкубационный период коронавируса

Роспотребнадзор подтвердил: инкубационный период нового типа коронавируса COVID-19 составляет 14 дней. Таковы итоги оценки, проведенной центрами по контролю и профилактике заболеваний в США, сообщается на сайте российского ведомства.

По имеющимся данным, у 2,5 процента заразившихся симптомы коронавируса появляются в среднем в течение двух дней. У большинства заболевших (97,5 процента) они проявляются в течение 11 дней.

Ранее к похожим выводам пришла группа китайских исследователей. Однако, по их данным, инкубационный период может достигать двух недель лишь в отдельных случаях. До этого считалось, что он составляет 24 дня.

Сейчас в России карантин в связи с коронавирусом составляет 14 дней.

Вспышку пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился за пределы КНР. По последним данным, случаи заражения наблюдаются в 122 странах. Число зараженных превысило 126 тысяч человек.