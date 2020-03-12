Иран запросил у МВФ $5 миллиардов на борьбу с коронавирусом

Иран запросил у Международного валютного фонда (МВФ) финансирование для борьбы со вспышкой коронавируса, написал министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева "заявила, что странам, затронутым COVID-19, будет оказана поддержка с помощью Инструмента быстрого финансирования (RFI)", написал Зариф. "Наш центральный банк немедленно запросил доступ к этому механизму", — сообщил он.

"МВФ/правление МВФ должны придерживаться мандата фонда, быть на правильной стороне истории и действовать ответственно", — добавил Зариф.

Глава Центрального банка Ирана Абдолназер Хеммати написал на своей странице в Instagram, что в письме, адресованном главе МВФ, он "запросил $5 миллиардов из Фонда чрезвычайной помощи RFI, чтобы помочь нашей борьбе с коронавирусом".

Иран и Южная Корея стали лидерами по распространению коронавируса в мире после Китая и Италии.

Число погибших в результате эпидемии коронавируса в Исламской Республике в среду выросло до 354 человек. Власти объявили, что по всему Ирану было зарегистрировано около 9 тысяч подтвержденных случаев заражения COVID-19.